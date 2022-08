Nach einem freundlichen Wochenstart hat der Dax am Dienstag zunächst wieder etwas nachgeben, in den ersten Minuten des Xetra-Handels fiel er um 0,15 Prozent auf 13.668 Punkte. "An den Börsen ist Durchatmen angesagt", kommentierte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners. All jene, die nicht im Urlaub sind, warten außerdem auf Daten zur Inflation in der weltgrößten Volkswirtschaft. Sie werden zur Wochenmitte veröffentlicht. "Die US-Inflationsrate für den Juli dürfte wegweisend für die nächste Zinsentscheidung der US-Notenbank sein", so Altmann. Der Dax schloss am Montag mit einem Plus von 0,84 Prozent.