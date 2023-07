Am deutschen Aktienmarkt ist der Dax am Mittwoch zunächst mit Gewinnen in den Handel gestartet. Der deutsche Leitindex kletterte in den ersten Handelsminuten um 0,56 Prozent auf 16.215 Punkte. Der Eurozone-Leitindex EuroStoxx 50 legte um 0,43 Prozent zu auf 4388 Punkte. Der MDax verbesserte sich um 0,52 Prozent auf 28.212 Zähler. Tags zuvor hatte der Dax nach zähem Start letztlich leichte Gewinne erzielt.