Der Dax ist am Donnerstag mit Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der Leitindex notierte am Morgen 0,8 Prozent höher bei 12.625 Punkten, nachdem er am Vortag 1,2 Prozent im Minus geschlossen hatte. Der EuroStoxx 50 lag 0,6 Prozent im Plus.