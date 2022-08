Wie steht es um Job-Markt in den USA? Vor allem diese Frage interessiert die Börsianer am Freitag. Denn in der weltgrößten Volkswirtschaft stehen die Arbeitnehmer für etwa zwei Drittel des BIP und auch die US-Notenbank bezieht den Arbeitsmarkt in ihre Entscheidungen mit ein.

Foto: Frank Rumpenhorst / picture-alliance/ dpa