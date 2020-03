Diese Stimmung steckt an: In Japan brach der Nikkei am Freitag im Handelsverlauf um bis zu 10 Prozent ein.

Der Crash an den Börsen ist noch nicht vorbei. In Asien geben die Kurse am Freitag in der Spitze um 10 Prozent nach. Die Fed kündigt eine Finanzspritze von insgesamt 1,5 Billionen Dollar an. Doch die erhoffte Beruhigung der Märkte bleibt zunächst aus.

Die Coronavirus-Krise hat die Aktienkurse weltweit erneut einbrechen lassen. Zwar versuchen die Notenbanken wie zuletzt EZB und Federal Reserve mit Geldspritzen gegenzusteuern. Doch das Vertrauen in die Wirksamkeit solcher von den Währungshütern gespannter Sicherheitsnetze ist arg ramponiert. So tauchten die Kurse und Futures in den USA und Asien trotzt der angekündigten Riesenfinanzspritzen zunächst ab.

Die US-Notenbank (Fed) hatte am Donnerstagabend (MEZ) angekündigt, diese Woche insgesamt 1,5 Billionen Dollar an Liquidität für Banken zur Verfügung zu stellen. Außerdem werde sie im Zuge ihrer monatlichen Wertpapierkäufe eine breite Palette von Staatstiteln erwerben. Zugleich würden Papiere mit anderen Laufzeiten gekauft. Marktteilnehmer bewerteten diesen Schritt als Beleg, dass die Fed früher als bislang geplant auf in Krisenzeiten eingesetzte Instrumente zurückgreifen könnte. Die EZB wiederum hatte ebenfalls am Donnerstag erklärt, unter anderem bis Jahresende Anleihen im Wert von 120 Milliarden Euro aufzukaufen und den Banken extrem günstige Finanzierungsbedingungen anzubieten.

Doch die Ankündigungen verpufften an den Märkten: In der regulären Sitzung brach der Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Donnerstag mehr als 11 Prozent ein und erlitt damit den schwersten Rückschlag seit 33 Jahren erlitten. Fast ebenso starke Verluste erlitten der Technologie-Index Nasdaq Börsen-Chart zeigen und der Leitindex S&P 500.

Die Futures für den Dow Jones Börsen-Chart zeigen an den US-Aktienmärkten kamen am Freitagmorgen (MEZ) zunächst leicht zurück und notierten knapp über 21.000 Punkten. Für den deutschen Leitindex Dax Börsen-Chart zeigen zeichnete sich zum Abschluss einer der schwärzesten Börsenwochen seiner Geschichte ein leichtes Plus zum Handelsstart ab. Doch ein verlässlicher Indikator für den weiteren Handelsverlauf ist das keineswegs.

Italien und Spanien verbieten Spekulanten Leerverkäufe

Einzelne Börsenplätze und Börsenaufsichten versuchen dem Kurssturz auch regulatorisch zu begegnen. So hat Italiens Finanzmarktaufsicht Consob hat Leerverkäufe der Aktien von 85 Unternehmen verboten, nachdem die Kurse an der Mailänder Börse um 17 Prozent eingebrochen waren. Zu den betroffenen Firmen zähle UniCredit, Intesa Sanpaolo , Eni und Enel, teilte Consob am späten Donnerstagabend mit. Das Verbot gelte für diesen Freitag.

Auch in Spanien wurden Leerverkäufe von 69 Firmen-Aktien verboten, um einen Massenverkauf der Wertpapiere dieser Unternehmen zu verhindern. Das Verbot gelte für alle Papier, die am Donnerstag mehr als zehn Prozent nachgegeben und alle illiquide Aktien, die um mehr als 20 Prozent gefallen seien. Der spanische Börsenindex IBEX gab am Donnerstag über 14 Prozent nach, der größte je gemessene Verlust an einem Tag.

Kurse in Asien sacken weiter ab

Am Donnerstag hatte er als Reaktion auf den überraschenden US-Einreise-Stopp für die meisten Europäer in der verschärften Coronavirus-Krise 12,2 Prozent auf 9161,13 Punkte verloren. Das war der zweitgrößte Tagesverlust seiner Geschichte.

In Asien zeichneten die Aktienmärkte am Freitagmorgen zunächst den Kurssturz westlicher Börsen nach: In Tokio schloss der Nikkei Börsen-Chart zeigen 6 Prozent tiefer bei 17.431 Punkten, nachdem er zuvor zeitweise 10 Prozent verloren hatte und unter die Marke von 17.000 Punkten gestürzt war. In China ging es für den CSI mit den 300 wichtigsten Aktien der chinesischen Festlandbörsen zuletzt um 1,40 Prozent 3895 Punkte nach unten. Der Hang Seng in Hongkong sank zuletzt knapp drei Prozent.

rei mit Nachrichtenagenturen