Mehr runter als rauf: An der Börse in Frankfurt bleibt es extrem unruhig

Trotz der massiven EZB-Geldspritzen wird der Dax erneut niedriger starten. Im Nachthandel geriet sogar die runde Marke von 8000 Punkten kurz ins Wanken. Die Vorgaben aus Asien und von der Wall Street sind schwach.

Am deutschen Aktienmarkt dürfte es am Donnerstag nach der Ankündigung eines weiteren Corona-Notpakets der Europäischen Zentralbank (EZB) erneut nach unten gehen. Der Broker IG taxierte den Dax Börsen-Chart zeigen knapp zwei Stunden vor Start des Xetra-Handels 1,1 Prozent tiefer auf 8347 Punkte.

Im Nachthandel geriet sogar die runde Marke von 8000 Punkten kurz ins Wanken. Sollte der Dax im regulären Handel darunter rutschen, wäre dies das erste Mal seit Mitte 2013. Mit dem Tagesverlust von 5,5 Prozent am Mittwoch summieren sich die Verluste seit dem Start des Corona-Crashs am 24. Februar bereits auf fast 38 Prozent.

In der Nacht auf Donnerstag kündigte die EZB ein Notkaufprogramm für Anleihen in Höhe von 750 Milliarden Euro an. Bereits zu Wochenbeginn hatte ein über Nacht verkündetes Notpaket der US-Notenbank Fed die Märkte massiv verunsichert. "Die Zahl der Hilfsprogramme wird immer größer. Mittelfristig werden diese ihre Wirkung auch entfalten. Kurzfristig sind bislang an den Börsen aber alle Hilfsprogramme wirkungslos verpufft", erklärte Portfoliomanager Thomas Altmann von QC Partners.

Unsere Börsenseite: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

Nikkei im Minus, Dow Jones verliert in der Spitze 11 Prozent

Die Handelsvorgaben sind schwach: In Tokio hat der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Donnerstag rund 1 Prozent niedriger geschlossen bei 16.552 Punkten. Zuvor hatte an den US-Börsen der Dow Jones Börsen-Chart zeigen am Mittwoch zeitweise um bis zu 11 Prozent verloren und war unter die Marke von 19.000 Punkten gestürzt - der niedrigste Stand seit November 2016. Letztlich verlor der Dow am Mittwoch 6,30 Prozent auf 19.898 Zähler, nachdem er am Dienstag um mehr als 5 Prozent gestiegen war. Der marktbreite S&P 500 fiel letztlich um 5,18 Prozent auf 2398,10 Punkte. Der technologielastige Nasdaq Börsen-Chart zeigengab um 4,00 Prozent auf 7175,18 Punkte nach.

Aus Branchensicht stand der Energiesektor besonders unter Verkaufsdruck. Grund dafür war der erneute Einbruch der Ölpreise auf historisch niedrige Niveaus. So kostete Öl der Nordseesorte Brent Oil Spot Börsen-Chart zeigenzeitweise 24,52 US-Dollar - der tiefste Stand seit dem Jahr 2003. Entsprechend gehörten die Ölaktien zu den schwächsten Werten. So verloren die Papiere von Chevron Börsen-Chart zeigen, Exxon Mobil Börsen-Chart zeigenund Occidental Petroleum bis zu 22 Prozent.

Noch stärker unter die Räder kamen die Aktien von Fluggesellschaften. Delta Airlines Börsen-Chart zeigen, American Airlines und United Airlines rutschten um bis zu 30 Prozent ab. Aufgrund der enormem geschäftlichen Schäden, die die rapide Ausbreitung des Virus hinterlässt, wollen die US-Fluglinien Staatshilfen im Volumen von über 50 Milliarden Dollar beantragen. Zu den schwächsten Werten im Dow gehörten einmal mehr die Titel von Boeing Börsen-Chart zeigen mit minus 18 Prozent. Der angeschlagene US-Luftfahrtriese hat in der Coronavirus-Krise eine 14 Milliarden Dollar schwere Kreditlinie vollständig ausgeschöpft. Zudem bemüht sich Boeing intensiv um Staatshilfen. Diese würden der gesamten Industrie zugute kommen, da ein großer Teil davon für Zahlungen an Zulieferer eingesetzt würde, teilte Boeing mit.

mit Nachrichtenagenturen