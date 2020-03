Dax an der Börse in Frankfurt: Es bleibt unruhig

Das sieht nicht gut aus: Nach einer Atempause am Vortag droht dem Dax am Mittwoch der neuerliche Absturz. "Der Dax befindet sich weiterhin im Crash-Modus", sagen Experten. Den Anlegern dürfte erneut ein Handelstag mit großen Schwankungen ins Haus stehen.

Die Nervosität an den weltweiten Aktienmärkten hält an: Nach einer Stabilisierung am Vortag dürfte sich am deutschen Aktienmarkt der Ausverkauf zur Wochenmitte fortsetzen. Der Dax Börsen-Chart zeigen nimmt im freien Fall nun die nächste runde Marke von 8000 Punkten ins Visier. Händler berechneten den Dax zu Handelsbeginn bei 8505 Punkten hin - ein Verlust von fast 5 Prozent. Der EuroStoxx 50 Börsen-Chart zeigen als Leitindex der Eurozone dürfte ähnlich stark fallen.

"Der Dax befindet sich weiterhin im Crash-Modus", sagte Analyst Martin Utschneider von der Bank Donner & Reuschel. Nachhaltig entschärfen werde sich die Lage wohl erst mit einem umfassenden Rückgang der Zahl der mit dem Virus Infizierten. Viele Ökonomen rechnen damit, dass Deutschland wegen des Virus in eine Rezession abrutscht.

Interessant dürfte es für den Dax bei etwa 8150 Punkten werden. Auf diesem Niveau lagen die Höchststände der Börsenjahre 2000 sowie 2007 und 2008. Analysten werten diese Zone als wichtige Unterstützung für den Leitindex.

Den Anlegern dürfte erneut ein Handelstag mit großen Schwankungen ins Haus stehen, da die Unsicherheit über die Folgen der durch den neuartigen Coronavirus ausgelösten Krise immer noch extrem hoch ist. Utschneider sprach von "wiederkehrenden kurzfristigen und einschneidenden Rücksetzern". Die Verluste der vergangenen knapp vier Wochen summieren sich mittlerweile auf über 5000 Dax-Punkte oder fast 40 Prozent.

Viele Aktien dürften am Mittwoch neue Tiefstände seit etlichen Jahren ausloten. Gegen den starken Abwärtsdruck stemmten sich im vorbörslichen Handel die Papiere von Heidelberger Druck Börsen-Chart zeigen . Sie stiegen auf Tradegate um rund 10 Prozent. Der Hersteller von Druckmaschinen beendet die Fertigung verlustträchtiger Produkte und will 2000 Stellen streichen.

Rote Vorzeichen auch in Asien:An der Tokioter Börse gab der Nikkei Börsen-Chart zeigen am Mittwoch nach anfänglichen Kursgewinnen 1,7 Prozent nach auf 16.726 Punkte. Der breiter gefasste Topix lag 0,2 Prozent höher bei 1270 Zählern. In China notierte die Börse in Shanghai rund anderthalb Prozent im Minus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen verlor 1,7 Prozent. Börsianer rechneten mit einer anhaltenden Berg- und Talfahrt.

Der durch weitere Milliardenhilfen der US-Notenbank am Dienstag gestoppte Ausverkauf an der Wall Street lindere die Nervosität der Investoren nicht. "Ein Anstieg von 1000 Punkten im Dow Jones Börsen-Chart zeigen ist etwas, was man nur während einer Finanzkrise sieht. Das ist kein gutes Zeichen", sagte Tomoaki Shishido, Anlagestratege beim Brokerhaus Nomura Securities. "Ein Anstieg um 100 Punkte wäre viel besser für die Wirtschaft. Die Aktienmärkte werden wahrscheinlich weiterhin von Sorgen über das sich ausbreitende Coronavirus gebremst."

Gegen den Trend schossen die Aktien der japanischen Fujifilm Holdings um 15,4 Prozent nach oben, zeitweise wurde der Handel wegen der großen Nachfrage ausgesetzt. Ein Anti-Grippe-Medikament des Unternehmens scheine Coronavirus-Patienten bei der Genesung zu helfen, sagt Zhang Xinmin, ein Vertreter des chinesischen Wissenschafts- und Technologieministeriums, auf einer Pressekonferenz.

Unsere Börsenseite: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

An der Wall Street hatte der Dow Jones bei 21.237 Punkten geschlossen, das ist ein Plus von 1049 Zählern oder 5,2 Prozent. Der Nasdaq Composite Börsen-Chart zeigennotierte zuletzt 6,2 Prozent höher. Am Vortag hatte der Dow die schlimmsten Verluste seit dem "schwarzen Montag" im Jahr 1987 erlitten.

Die US-Wirtschaft könnte einem führenden Notenbanker zufolge in der Corona-Krise mit einer "milden Rezession" ähnlich wie nach den Anschlägen vom 11. September 2001 davonkommen. Das sei seine Basis-Annahme, sagt der Chef des Ablegers der Federal Reserve von Minneapolis, Neel Kashkari, zu CNN International. Aber es gebe gewaltige Unsicherheiten über die Aussichten.

Einige zuletzt vom Coronavirus belastete Einzelwerte stabilisierten sich, darunter Apple Börsen-Chart zeigenund Boeing Börsen-Chart zeigen. Derweil nehmen die Produktionsprobleme für den US-Flugzeugbauer laut US-Medien wegen infizierter und unter Quarantäne stehender Mitarbeiter weiter zu. Der Finanzdienst Bloomberg berichtete außerdem unter Berufung auf Insider, dass Boeing bei der US-Regierung auf kurzfristige Finanzhilfen dränge.

mit Nachrichtenagenturen