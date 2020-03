Trotz der Zinssenkung durch die Fed verlieren die Indizes an der Wall Street erneut zweistellig. Am Dienstagmorgen zeichnet sich ganz vorsichtig eine Stabilisierung im Dax und in Asien ab - doch die hatte auch am Vortag nicht lange gehalten.

Am deutschen Aktienmarkt deutet sich nach zur frühen Stunde am Dienstag nach den abermals heftigen Verlusten zum Wochenauftakt zunächst eine Stabilisierung an. Der Broker IG taxierte den Dax Börsen-Chart zeigen am Dienstag rund 2 Stunden vor dem Xetra-Handelsstart bei 8864 Punkten und damit 1,39 Prozent über dem Schlussstand vom Montag.

Am ersten Handelstag der Woche hatte der Dax wegen der Furcht vor den wirtschaftlichen Folgen der Coronavirus-Pandemie einmal mehr deutlich verloren. Sollte der Dax mit einem leichten Plus eröffnen, wird es vor allem darauf ankommen, wie lange er das halten kann. In den vergangenen Wochen hatte es in den ersten Handelsstunden immer wieder mal Kursgewinne gegeben, die dann aber meistens nicht lange hielten.

Am Montag hatte nach zwischenzeitlich zweistelligen Verlusten am Ende ein Minus von 5,31 Prozent auf 8742 Punkte auf der Kurstafel gestanden. Damit summiert sich das Minus in dem seit etwas mehr als drei Wochen anhaltenden Corona-Crash auf fast 36 Prozent.

Unsere Börsenseite: Hier sehen Sie Dax und Dow Jones in Echtzeit

In der Nacht auf Dienstag kamen zumindest keine weiteren Corona-Hiobsbotschaften dazu. Aktuell sind auch die meisten Börsen in Asien im Plus. Auch am US-Aktienmarkt zeichnet sich eine Stabilisierung ab. So steht die Dow-Jones-Indikation aktuell bei 21 200 Punkten und und damit rund 1000 Punkte oder fünf Prozent über dem US-Handelsschluss und in etwa auf dem Niveau zum Zeitpunkt des Xetra-Handelsendes.

Am Montag war der Dow Jones um weitere 13 Prozent oder 2997 Punkte auf 20.188 Zähler. Es ist der größte Punktverlust in der Geschichte der Wall Street. Auch Nasdaq und S&P 500 verloren jeweils rund 12 Prozent an Wert.

Bereits in der Vorwoche hatte der Dow Jones einen Verlust von mehr als 10 Prozent verbucht, der Kursverlust seit Beginn des Corona-Crashs beläuft sich inzwischen auf rund 30 Prozent.

Der Kursrutsch hatte sich beschleunigt, nachdem US-Präsident Trump eingeräumt hatte, die Corona-Krise dürfte sich bis mindestens August hinziehen. Die steigenden Infektionszahlen in den USA zwangen Trump zu einem Offenbarungseid: Er gestand ein, dass das Virus "nicht unter Kontrolle" sei und dass die Corona Krise auch in den USA zu einer Rezession führen könnte. Anleger quittierten das schlechte Krisenmanagement des Präsidenten mit weiteren Verkäufen.

Zu den größten Verlierern an der Nasdaq zählte die Aktie des US-Elektroautobauers Tesla, die ihre Verluste am Montag auf 18 Prozent ausbaute. Binnen vier Wochen hat Tesla die Hälfte seines Börsenwertes eingebüßt - von 947 Dollar Mitte Februar auf aktuell 445 Dollar je Aktie.