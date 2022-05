Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin hat nach ihrem jüngsten Kursrutsch eine Erholungsrallye gestartet. Sie notierte auf der Handelsplattform Bitstamp am Montag Abend wieder klar über der Marke von 31.000 US-Dollar, ein Kursplus von rund 8 Prozent gegenüber dem Vortag. Im Gefolge von Bitcoin startete auch Ethereum mit knapp zweistelligen Kursgewinnen einen Erholungsversuch und näherte sich wieder der Marke von 2000 US-Dollar. Die Kryptowährungen sind seit Jahresbeginn unter Druck: Unter anderem der Kollaps des sogenannten Stablecoins Terra USD hatte vor zwei Wochen für Unruhe am Markt gesorgt.

Anleger gehen nach den kräftigen Kursverlusten am Kryptomarkt wieder ins Risiko. Im November vergangenen Jahres hatte der Bitcoin ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar erreicht und damit mehr als 50 Prozent an Wert verloren. Mit dem Sprung über die Marke von 31.000 US-Dollar erreichte Bitcoin das höchste Niveau seit zwei Wochen und hat in diesem Zeitraum rund 20 Prozent zugelegt. "Risikoassets werden wieder verstärkt nachgefragt, sichere Häfen stehen dagegen auf der Verkaufsliste", sagte ein Händler.