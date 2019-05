Die Kryptowährung Bitcoin legt erneut zu - und ist über die Marke von 7000 US-Dollar geklettert. Die Gerüchte, dass ein großer Vermögensverwalter in den Handel mit Cyberwährungen einsteigen will, halten sich hartnäckig und treiben den Kurs des Bitcoin weiter nach oben.

Die Kryptowährung Bitcoin hat ihren starken Kursanstieg am Wochenende fortgesetzt und sich am Montag über 7000 US-Dollar gehalten. Am Morgen wurde die älteste und bekannteste Digitalwährung auf der Handelsplattform Bitstamp bei 7050 Dollar gehandelt.

Am Sonntag war der Bitcoin-Kurs zeitweise bis auf 7585 Dollar gestiegen und damit auf den höchsten Stand seit vergangenen August. Marktbeobachter sprachen vom größten Handelsvolumen beim Bitcoin seit Beginn des Jahres.

Seit dem Hoch am Sonntag ist der Bitcoin-Kurs bis zum Morgen allerdings wieder etwa 6 Prozent zurückgefallen. In der vergangenen Woche war der Kurs des Bitcoin dagegen mehr als 1000 Dollar gestiegen.

Als Ursache für die Kursrallye gelten Medienberichte über ein größeres Interesse institutioneller Investoren wie der amerikanische Vermögensverwalter Fidelity. Trotz der jüngsten massiven Kursgewinne wird die Digitalwährung aber noch weit unterhalb des Rekordhochs gehandelt, das Ende 2017 bei rund 20 000 Dollar erreicht worden war.