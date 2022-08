Die Kryptowährung Bitcoin ist am Wochenende wieder unter die Marke von 20.000 Dollar gerutscht. Mit 19.884 US-Dollar notierte die älteste und bekannteste Cyberwährung in der Nacht zu Sonntag auf der Handelsplattform Bitstamp rund 3 Prozent schwächer als am Vortag. Der jüngste Aufwärtstrend, der den Bitcoin Mitte August bis auf über 24.000 US-Dollar getrieben hatte, ist damit wieder beendet. Mitte Juni markierte die Cyberdevise bei 17.600 Dollar ein Jahrestief.