Börse Dax verteidigt 15.000-Punkte-Marke, Bitcoin mit Kurssprung

Heute startet dann die Berichtssaison in den USA. Am Freitag öffnen vor allem Großbanken wie J.P. Morgan, Bank of America, Wells Fargo und Citigroup ihre Bücher. Analysten erwarten sinkende Gewinne – die Institute dürften aus Sorge vor Kreditausfällen und der schwächelnden Konjunktur ihre Risikovorsorge aufstocken.

Überwiegend Verluste in Asien

Die asiatischen Aktien notieren am Freitag uneinheitlich. Der 225 Werte umfassende Nikkei-Index schloss 1,2 Prozent tiefer bei 26.119 Punkten. Der breiter gefasste Topix-Index sank um 0,1 Prozent und lag bei 1906 Punkten. Die Börse in Shanghai lag 0,3 Prozent im Plus. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzen gewann 0,4 Prozent.