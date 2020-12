Schwankungen nehmen zu Gewinnmitnahmen drücken Bitcoin auf 26.000 US-Dollar

Die Rekordjagd des Bitcoin hält Anleger in Atem, doch die Schwankungen sowie Gewinnmitnahmen nehmen zu: Am Dienstag fiel die Kryptowährung zeitweise unter die Marke von 26.000 US-Dollar. Am Montag war sie erstmals mehr als 28.000 US-Dollar wert.