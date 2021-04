(Bisheriger) Höhepunkt des Hypes: Bitcoin-Werbung auf dem New Yorker Times Square zum Börsengang der Kryptoplattform Coinbase am 14. April. Seit dem Höchststand bei rund 65.000 US-Dollar hat Bitcoin inzwischen rund 25 Prozent an Wert verloren

Foto: John Angelillo / imago images/UPI Photo