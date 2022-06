Auch der Internationale Währungsfonds (IMF) hat El Salvador wiederholt dazu geraten, Bitcoin als offizielles Zahlungsmittel aufzugeben. Das Land solle die eigenen Kryptoanlagen verkaufen und den Erlös in das normale Budget zurückzuführen, denn die Schwankungen der Kryptowährung seien einfach zu groß. Doch auch die Aufforderungen des IMF, der die wachsende Verschuldung des Landes mit Sorge beobachtet, verhallten ungehört. Die Bukele-Regierung hatte den Rat des IMF zuletzt im Januar als "Angriff auf die Unabhängigkeit" des Landes zurückgewiesen.

Finanzminister Zelaya: "Das Geld ist nicht weg – wir haben ja noch nicht verkauft"

Die Bitcoin-Fans rund um Bukele weisen Kritik an ihrem verheerenden Investment naturgemäß zurück. Auf die jüngsten Berichte zum Bitcoin-Crash reagierte der Präsident per Twitter mit der Frage, ob er jetzt günstig Bitcoin nachkaufen solle. Bereits im Mai, als Bitcoin noch deutlich höher notierte, hatte Bukele den Marktstrategen gegeben und dazu geraten, bei Schwäche nachzukaufen (buying the dip). Und auch El Salvadors Finanzminister Alejandro Zelaja attestierte in dieser Woche pflichtschuldig in einer lokalen Fernsehshow: Das Land habe mit Bitcoin keinen Cent Verlust erlitten - schlicht aus dem Grund, weil die Regierung noch keinen einzigen Bitcoin verkauft habe. "Es gibt keinen Verlust", betonte der Finanzminister. Dass Unternehmen weltweit derlei Investments normalerweise zu einem großen Teil in ihrer Bilanz abschreiben, ficht Zelaya nicht an.

Die Proteste im Land gehen unterdessen weiter. "Die Menschen werden dieser autoritären Regierung allmählich müde", sagt Navarro, einer der Kritiker des Präsidenten. Die Einführung des Bitcoin als offizielle Währung sei eine von Bukeles "schlechten Ideen", die der Wirtschaft des Landes mehr schaden als nützen.