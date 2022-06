Crash der Kryptowährung Bitcoin stürzt unter 20.000 US-Dollar

Wegen des Preisverfalls an den Kryptomärkten erwägt der milliardenschwere, in Singapur ansässige Hedgefonds Three Arrows Capital inzwischen die Veräußerung von Unternehmensanteilen oder einen Notverkauf. Der vor zehn Jahren gegründete Fonds habe bereits Finanzberater engagiert, die eine Lösung für Investoren und Geldgeber finden sollten, berichtet das "Wall Street Journal" (WSJ) am Freitag. Auch andere Optionen würden geprüft.