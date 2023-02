Die Ausgabe und den Umtausch dieses "Stablecoins" übernahm bislang der in New York ansässige Dienstleister Paxos. Dieser kündigte nun das Ende der Zusammenarbeit mit Binance in diesem Bereich an. Kunden könnten aber bis mindestens Februar 2024 ihre Binance USD in US-Dollar oder die firmeneigene Kryptowährung Pax Dollar umtauschen. Die NYDFS kündigte an, diesen Prozess aufmerksam zu verfolgen.