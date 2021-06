Bike24, About You und Cherry Deutsche Börsengänge markieren Höchstwert

Hochkonjunktur an der Frankfurter Börse: Mit About You, Bike24 und Cherry streben bis Ende Juni gleich drei Firmen an die Börse. Schon jetzt haben Firmen bei Börsengängen hierzulande mehr Geld eingesammelt als je zuvor in einem Halbjahr.