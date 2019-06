Die Hysterie um den am 1. Mai an die Börse gegangenen Fleischersatz-Hersteller Beyond Meat setzt sich fort. Am Pfingstmontag kletterten die Aktien an der Nasdaq ohne weitere Nachrichten um weitere 20 Prozent bis auf 168 Dollar. Seit dem Börsenstart Anfang Mai hat der Kurs der Aktie, die zum Preis von 25 US-Dollar ausgegeben worden war, damit um fast 600 Prozent zugelegt.

Inzwischen wird selbst Analysten von US-Banken, die an einer solchen Börsenrally kurz nach einem IPO kräftig verdienen, wegen der exorbitanten Gewinnsteigerungen langsam mulmig. Die US-Bank JPMorgan hat Beyond Meat daher von "Overweight" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel auf 121 US-Dollar gesetzt. Die Aktie des Fleischersatz-Herstellers habe in zwei Handelstagen fast 70 Prozent an Wert gewonnen, begründete Analyst Ken Goldman sein neues Anlagevotum in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Damit sei selbst das außerordentlich hohe Umsatz- und Gewinnpotenzial des Unternehmens nun eingepreist

Das kalifornische Unternehmen mit den begehrten veganen Burgern hatte Anfang Mai ein umjubeltes Aktien-Debüt in New York gefeiert. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 215 Prozent auf 40,2 Millionen Dollar (35,6 Mio Euro), wie Beyond Meat am Donnerstag nach US-Börsenschluss mitteilte. Der Verlust nahm zwar um 16 Prozent auf 6,6 Millionen Dollar zu, dennoch übertrafen die Ergebnisse die Erwartungen und wurden am Markt freudig aufgenommen. Die Aktie legte nachbörslich zeitweise um fast 20 Prozent zu.

Dass die Firma derzeit noch keinen Gewinn macht, stört die Anleger offenbar kaum. Die Aktie von Beyond Meat, die Anfang Mai zu einem Ausgabepreis von 25 Dollar an die Börse gegangen war, konnte ihren Wert seit Börsenstart in nur einem Monat vervierfachen. Bereits am ersten Handelstag legte die Aktie von Beyond Meat um mehr als 100 Prozent auf 65 Dollar zu - und setzte seine Kursrally weiter fort. Zeitweise wurde für eine Beyond-Meat-Aktie an der Nasdaq bereits 100 US-Dollar bezahlt.

Kurssprung: Von 25 auf 170 Dollar je Aktie

Eine unglaubliche Wertsteigerung binnen kurzer Zeit - wenn man bedenkt, dass Beyond Meat viele Konkurrenten hat und noch keine Gewinne schreibt. Allerdings fachen viele prominente Unterstützer den Hype um den Hersteller veganer Burger an. Die Ergebnisse des Unternehmens zeigten den "großen Wunsch der Verbraucher nach Fleisch-Alternativen", sowohl in den USA als auch international, erklärte Unternehmenschef Ethan Brown.

Im Video: Vegane Burger begeistern Börsianer

Beyond Meat wurde 2009 gegründet. Das Unternehmen stellt Fleischersatz für Burger und Tacos auf pflanzlicher Basis her und profitiert stark vom Trend in den USA zu Fleisch-Alternativen. Der Hersteller strebt wie viele andere Produzenten danach, die Fleisch-Alternativen hinsichtlich Geschmack, Aussehen, Geruch und Konsistenz nahe an das Original zu bringen. Eingesetzt werden etwa Erbsen, Bohnen und Soja, Rote Bete bringt den "blutigen" Effekt. Tierische Zutaten sind strikt tabu.

Burger aus Erbsen und Soja, Rote Bete sorgen für blutigen Effekt

Vor allem mit veganen Burgern, die in Deutschland bei der Großhandelskette Metro und seit kurzem auch beim Discounter Lidl verkauft werden, hat Beyond Meat einen regelrechten Hype ausgelöst.

Die Firma, die Promis wie Microsoft-Mitgründer Bill Gates oder Hollywood-Star Leonardo DiCaprio als Investoren und Fürsprecher an Bord hat, hatte beim Börsengang rund 240 Millionen Dollar erlöst und war dabei insgesamt mit knapp 1,5 Milliarden Dollar bewertet worden. Inzwischen hat BeyondMeat einen Börsenwert von mehr als 5 Milliarden Dollar erreicht.

Für das laufende Geschäftsjahr zeigte sich Beyond Meat im Quartalsbericht zuversichtlich und stellte Erlöse in Höhe von 210 Millionen Dollar in Aussicht. Das wären 140 Prozent mehr als 2018. Zudem geht das Management davon aus, vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen die Gewinnzone zu erreichen.

mit dpa und reuters