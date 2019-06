Der Höhenflug von Beyond Meat ist vorerst beendet - zumindest an der Börse. Das US-Unternehmen mit den begehrten veganen Burgern erlitt zu Wochenbeginn erneut starke Kursverluste. Die Aktie ging bereits den fünften Tag in Folge schwächer aus dem Handel.

Nach fünf Verlusttagen in Folge bröselt der Unternehmenswert von Beyond Meat empfindlich, der vegane Wahnsinn an der Börse lässt nach. Am Montag büßte Beyond Meats Aktie an der New Yorker Nasdaq um weitere 8,5 Prozent ein, bereits am Freitag war sie um fast 7 Prozent gefallen.

Mit 141 Dollar liegt der Kurs allerdings noch immer um mehr als das Fünffache über dem Ausgabepreis bei der Börsen-Premiere im Mai. Zwischenzeitlich hatte das Papier sogar bei 200 Dollar notiert. Viele Analysten hatten angesichts der enormen Kursgewinne aber bereits gewarnt, dass es wohl nicht ewig nur nach oben gehen werde.

Beyond Meat liegt mit seinen Fleischalternativen auf pflanzlicher Basis zwar weiter im Trend und verzeichnet rasantes Umsatzwachstum. Die Konkurrenz schläft aber nicht. So gibt es mit Impossible Foods einen weiteren boomenden Spezialanbieter, der etwa durch eine Partnerschaft mit Burger King von sich reden macht. Zudem dringen Lebensmittelriesen wie Nestlé oder Tyson Foods in den Markt.

Allianzen mit Fast-Food-Größen sind für die Fleischersatzhersteller eigentlich stets gute Nachrichten, doch eine Partnerschaft mit der US-Restaurantkette PizzaRev konnte den Aktienkurs von Beyond Meat am Montag nicht stützen. Zumal andere Fast-Food-Schwergewichte sich skeptisch zeigen - Taco Bell und Shake Shack erklärten jüngst, derzeit nicht an Produkten von Beyond Meat interessiert zu sein.

Umsatz steigt rasant, der Verlust auch

Das kalifornische Unternehmen mit den begehrten veganen Burgern hatte Anfang Mai ein umjubeltes Aktien-Debüt in New York gefeiert. Im ersten Quartal stieg der Umsatz im Jahresvergleich um 215 Prozent auf 40,2 Millionen Dollar (35,6 Millionen Euro). Der Verlust nahm um 16 Prozent auf 6,6 Millionen Dollar zu.

Im Video: Vegane Burger begeistern Börsianer

Beyond Meat wurde 2009 gegründet. Das Unternehmen stellt Fleischersatz für Burger und Tacos auf pflanzlicher Basis her und profitiert stark vom Trend in den USA zu Fleisch-Alternativen. Der Hersteller strebt wie viele andere Produzenten danach, die Fleisch-Alternativen hinsichtlich Geschmack, Aussehen, Geruch und Konsistenz nahe an das Original zu bringen. Eingesetzt werden etwa Erbsen, Bohnen und Soja, Rote Bete bringt den "blutigen" Effekt. Tierische Zutaten sind strikt tabu.

Burger aus Erbsen und Soja, Rote Bete sorgen für blutigen Effekt

Die Firma, die Promis wie Microsoft-Mitgründer Bill Gates oder Hollywood-Star Leonardo DiCaprio als Investoren und Fürsprecher an Bord hat, hatte beim Börsengang rund 240 Millionen Dollar erlöst und war dabei insgesamt mit knapp 1,5 Milliarden Dollar bewertet worden. Dieser Wert hat sich mittlerweile vervielfacht.

Für das laufende Geschäftsjahr hatte sich Beyond Meat im Quartalsbericht zuversichtlich gezeigt und Erlöse in Höhe von 210 Millionen Dollar in Aussicht gestellt. Das wären 140 Prozent mehr als 2018. Zudem geht das Management davon aus, vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen die Gewinnzone zu erreichen.

