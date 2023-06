Seit dem russischen Angriff auf die Ukraine versuchen vor allem viele europäische Länder, ihre Armeen besser mit Waffen und Munition auszustatten. Davon profitieren Rüstungshersteller. Zudem werden Waffen und Munition von Rheinmetall auch in die Ukraine geliefert.

Rheinmetall-Chef räumt Verluste deutscher Waffen in der Ukraine ein

In dem Interview räumte Papperger Verluste von Deutschland gelieferter Waffensysteme in der Ukraine ein, gleichzeitig aber deren grundsätzliche Qualität gelobt. "Im Leben gibt es immer Verluste", sagte Papperger, man rede aber nicht darüber. Grundsätzlich hätten sich die in Deutschland entwickelten und produzierten Waffensysteme in der Ukraine bewährt, so der Rüstungsmanager. Die Rückmeldungen der Ukrainer zu den deutschen Waffen seien "sehr positiv".