Regimewechsel an der Börse: Der Kursaufschwung wird plötzlich von Unternehmen angetrieben, die eigentlich zu Verlierern der laufenden Krise zählen. Ist das ein gutes Zeichen?

Auf den ersten Blick ist es seit Wochen das gleiche Bild: Die Corona-Krise versetzt die Welt in einen Ausnahmezustand, Ökonomen rätseln, wie schlimm die Rezession wohl ausfallen wird - aber die Aktienkurse steigen und steigen. Zwar befinden sich die Kurse vielfach nach wie vor unter dem hohen Niveau, das unmittelbar vor dem Corona-Crash Mitte Februar erreicht worden war. Doch seit jenem abrupten Einbruch binnen weniger Wochen um bis zu 40 Prozent geht es sowohl in Europa als auch in den USA mehr oder weniger stetig aufwärts.

Doch wer genau hinschaut, sieht: In den vergangenen Tagen hat sich an diesem Börsenaufschwung etwas entscheidendes geändert. Die treibenden Kräfte für den Anstieg wichtiger Indizes wie des Dax Börsen-Chart zeigen oder des S&P 500 haben gewechselt. Wochenlang wurde der Kursaufschwung vor allem von Unternehmen angeführt, deren Geschäft entweder von den Auswirkungen der Corona-Pandemie weitgehend unberührt war oder die sogar direkt davon profitierten. Seit wenigen Tagen jedoch steigen plötzlich auch die Kurse von Unternehmen, die zum Teil zu den größten Verlierern der Krise gehören: Luftfahrt- und Touristikfirmen, Autohersteller oder Banken.

Bestes Beispiel ist die Aktie des Touristik-Konzern Tui Börsen-Chart zeigen, deren Kurs sich seit Mitte Mai mehr als verdoppelt hat. Oder das Papier des Kreuzfahrt-Konzerns Carnival, bei dem das Kursplus im gleichen Zeitraum 40 Prozent beträgt.

Auch die Aktie der Lufthansa Börsen-Chart zeigen stieg im gleichen Zeitraum um 25 Prozent, wobei die in Aussicht stehende Milliardenhilfe der öffentlichen Hand eine wichtige Rolle gespielt haben dürfte. Aufwärts ging es allerdings ebenso mit anderen Luftfahrt-Aktien: American Airlines etwa verteuerten sich gleichfalls um 25 Prozent, United Airlines sogar um 50 Prozent.

Die Liste lässt sich mit Beispielen aus anderen Branchen fortsetzen. BMW Börsen-Chart zeigen, Volkswagen Börsen-Chart zeigen und Daimler Börsen-Chart zeigen verteuerten sich seit Mitte Mai um 15, 20 und sogar 30 Prozent. Mit der Commerzbank Börsen-Chart zeigen und der Deutschen Bank Börsen-Chart zeigen ging es jeweils ebenfalls um rund 30 Prozent aufwärts. US-Institute wie Goldman Sachs Börsen-Chart zeigen oder JP Morgan lagen mit Kursaufschlägen von bis zu 20 Prozent nicht weit dahinter.

Besonders bemerkenswert: Die Aktien, die zuvor den Kursaufschwung wesentlich angetrieben hatten, fielen mit ihrer Performance zuletzt eher zurück. Der Online-Handelskonzern Amazon Börsen-Chart zeigen etwa gehört zu den großen Gewinnern des weltweiten Lockdowns, in dem mehr und mehr Menschen gezwungen waren, zum Shoppen anstelle des örtlichen Einzelhandels das Internet aufzusuchen. Folge: Die Aktie von Amazon stieg während der weltweiten Corona-Pandemie auf ein Rekordniveau deutlich jenseits von 2000 Dollar, wo sie sich seit Wochen hält. Zuletzt jedoch schwächelte das Papier im Marktvergleich. Seit Mitte Mai etwa hat sich der Kurs unter dem Strich nicht verändert.

Ähnlich erging es einem anderen Krisen-Überflieger: Der Aktienkurs der Video-Chat-Plattform Zoom schoss geradezu durch die Decke, nachdem klar wurde, welch einen Schub das Geschäft des Unternehmens durch die weltweite Verlegung von Geschäftsmeetings, Schulunterricht und privaten Treffen ins Internet erhielt. In den vergangenen zwei Wochen jedoch konnte das Papier mit der Marktentwicklung nicht mehr mithalten, der Aktienkurs verzeichnet während dieser Zeit ein Minus von etwa 3 Prozent.

An der US-Börse ist bereits die Rede von einer Rotation, die in diesen Tagen eingesetzt haben könnte: Weg von schnelllebigen Wachstumsaktien hin zu Papieren aus dem Value-Sektor, die als verlässlich gelten und eher für die langfristige Anlage geeignet. Die Value-Aktien im breiten Index Russell 1000 etwa haben zuletzt innerhalb einer Woche um mehr als 5 Prozent zugelegt, so berichtet Bloomberg. Damit haben sie die Growth-Konkurrenz so stark outperformt wie seit elf Jahren nicht mehr.

Und was ist nun die Botschaft hinter alldem?

Investoren fassen offenbar zunehmend Vertrauen in ein vergleichsweise schnelles Comeback der Wirtschaft nach der Corona-Krise. Deshalb investieren sie vermehrt in Aktien von Unternehmen, die erst wieder Erfolg haben werden, wenn die Krise ausgestanden ist. Erste Lockerungen der Lockdowns in vielen Ländern dürften die Anleger in dieser Zuversicht bestärken. Hinzu kommen die vielen Milliarden Dollar, mit denen sich Regierungen und Notenbanken rund um den Globus gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Krise stemmen.

Aber ist diese Zuversicht der Börsianer auch berechtigt? Immerhin: Das Wirtschaftsforschungsinstitut Ifo in München glaubt nach dem heftigen Wirtschaftseinbruch ebenfalls an eine schnelle, kräftige Erholung. Das Bruttoinlandsprodukt werde in diesem Jahr voraussichtlich um 6,6 Prozent sinken, hieß es einer am Donnerstag vom Ifo-Institut veröffentlichten Prognose. Im kommenden Jahr soll es dann aber von dem niedrigen Niveau aus um beachtliche 10,2 Prozent nach oben gehen. Zuvor hatten die Wirtschaftsforscher mit einem Plus von 8,5 Prozent gerechnet.

"Letztendlich hängt alles von der Erwartung der Investoren an die Dauer der Pandemie und an die Geschwindigkeit des wirtschaftlichen Comebacks im Anschluss ab", bringt es mit Blick auf die Börse ein Investmentexperte gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg auf den Punkt. "An Tagen, an denen es schneller zu gehen scheint als erwartet, werden Value-Aktien und kleinere Werte outperformen. Und an den Tagen, an denen es vielleicht länger dauert, wenden sich alle wieder den prominenten Growth-Aktien zu."

Entscheidend dürfte dabei vor allem eine Frage sein: Klingt die Corona-Krise tatsächlich so reibungslos ab, wie es momentan offenbar viele glauben? Oder kommt es beispielsweise womöglich doch noch einmal zu einem Anstieg von Neuinfektionen in einem Maße, dass von einer zweiten Welle gesprochen werden muss? Letzteres dürfte auch dem Kursaufschwung an der Börse einen ziemlichen Dämpfer versetzen.