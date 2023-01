Der Chipindustrie-Ausrüster ASML hat 2022 trotz Umsatzsteigerungen weniger Gewinn gemacht als im Jahr zuvor. Das Unternehmen hatte unter anderem vor allem im ersten Halbjahr mit kostspieligen Engpässen in der Produktion und den Lieferketten zu kämpfen. Der Erlös für die zwölf Monate erhöhte sich auf 21,2 Milliarden Euro nach rund 18,6 Milliarden Euro 2021, wie der Konzern am Mittwoch in Veldhoven mitteilte. Unter dem Strich sank der Gewinn im Berichtszeitraum um rund 5 Prozent auf 5,6 Milliarden Euro.