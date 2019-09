Gewerbeimmobilien in Berlin: TLG will kurzfristig zum größten Aktionär von Aroundtown werden

Papiere der Gewerbeimmobilien-Konzerne Aroundtown und TLG sind am Montag sehr gefragt: Die Anteile von Aroundtown kletterten im Vergleich zum Xetra-Schluss am Freitag um gut 5 Prozent und TLG Börsen-Chart zeigen zogen kurz um 0,5 Prozent an.

Der SDax-Konzern TLG hatte am Sonntag mitgeteilt, dass er für 8,30 Euro je Aktie ein knapp zehnprozentiges Aktienpaket am Wettbewerber Aroundtown erwirbt. Zudem nehme das Berliner Unternehmen Gespräche mit dem in Luxemburg ansässigen Konkurrenten über einen möglichen Zusammenschluss auf, hieß es weiter. DArüber hinaus habe TLG mit dem Aroundtown-Aktionär Avisco eine Optionsvereinbarung über einen weiteren Anteil von 4,99 Prozent an Aroundtown abgeschlossen, wonach TLG ein Erwerbsrecht zum Kauf dieses Anteils erhalte.

Im Fall einer vollständigen Ausübung der Option würde sich die Beteiligung von TLG an Aroundtown auf 14,99 Prozent erhöhen und TLG zum größten Aktionär an Aroundtown machen. TLG strebe eine schnellstmögliche Vertretung im Verwaltungsrat an, die der Höhe der Beteiligung an Aroundtown entspreche.

Ein Börsianer sieht vor allem den in diesem Fall steigenden Streubesitz und die damit einher gehende höhere Indexgewichtung positiv. Beide Unternehmen sind im SDax gelistet. Aroundtown ist mit einem Immobilienportfolio von mehr als acht Milliarden Euro eines der größten Gewerbeimmobilienunternehmen Deutschlands.

mg/dpa-afx, rtr