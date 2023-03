Die Entscheidung ist gefallen: Die britische Chipdesignfirma Arm geht in New York an die Börse. Das im Besitz des US-Investors Softbank befindliche Unternehmen teilte am Freitag mit, ausschließlich ein US-Listing anzustreben – eine Entscheidung, die als herber Rückschlag für den Finanzplatz London sowie die britische Regierung gewertet werden kann. Beide hatten sich um einen Börsengang der Firma an der London Stock Exchange bemüht. Dort, so teilte Arm am Freitag mit, kommt nun bestenfalls ein späteres Zweit-Listing in Betracht.