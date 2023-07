Wertvollster Konzern der Welt Apple mehr als drei Billionen Dollar wert

Anleger glauben wieder an Tech, sie glauben offensichtlich an das iPhone und an die Zukunft der virtuellen Realität. Die Folge: Apple hat zum zweiten Mal in seiner Börsengeschichte einen Marktwert von mehr als drei Billionen Dollar erreicht. Unter den Top 6 befindet sich auch ein KI-Boom-Aufsteiger, der Tesla überholt hat.