In Europa und den USA stehen nun vermutlich die stärksten Zinserhöhungen seit Jahrzehnten an. Noch im September erwarten Marktbeobachter entscheidende Signale sowohl in den USA als auch in Europa. Einen Absturz der Wirtschaft werden sie damit allerdings wohl nur schwer verhindern können. Immerhin – auch wenn es fast zynisch klingt: Für den Vermögensverwalter Schroders liegt in dem Risiko starker Konjunktureinbrüche zumindest eine Chance für Staatsanleihen. "In nicht allzu ferner Zukunft wird es eine hervorragende Gelegenheit geben, Anleihen zu kaufen, da die Zentralbanken uns eine globale Rezession garantieren", zitierte Bloomberg die Investmentexperten.