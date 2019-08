Jeff Bezos and his MacKenzie Bezos

Für den reichsten Mann der Welt dürfte es nur ein Kleinbetrag sein: Der Amazon-Gründer Jeff Bezos hat Unternehmensanteile im Wert von 1,8 Milliarden Dollar verkauft. Dem US-Magazin "Forbes" zufolge hatte Bezos die Aktien bereits an den letzten drei Tagen im Juli abgegeben. Demnach bringen ihm die mehr als 900.000 verkauften Anteile nach Steuern einen Erlös von etwa 1,4 Milliarden Dollar ein.

Bezos bleibt damit der reichste Mann der Welt, sein Vermögen wird auf 116 Milliarden Dollar geschätzt. Für seine Ex-Frau MacKenzie bedeutet der Verkauf der Nachrichtenagentur Reuters zufolge einen Aufstieg zur zweitgrößten Aktionärin bei Amazon.

Aus den Unterlagen zum Verkauf von Bezos Aktien geht laut "Forbes" auch hervor, dass MacKenzie nun 25 Prozent der Unternehmensanteile hält - sie sind demnach knapp 37 Milliarden Dollar wert. MacKenzie Bezos ist damit laut dem Magazin die drittreichste Frau der Welt.

Das langjährige Paar hatte sich bei der Trennung darauf verständigt, dass MacKenzie von Bezos Anteile bis zu diesem Prozentsatz erhält, sobald die Scheidung gerichtlich bestätigt ist. Das war Anfang Juli der Fall.

Bezos hatte bereits zuvor angekündigt, jährlich Aktien im Wert von einer Milliarde Dollar abzustoßen und das Geld in sein Raumfahrtunternehmen Blue Origin investieren zu wollen. Blue Origin will die Kosten in der Raumfahrt laut Bezos bis zu einem Maß reduzieren, bei dem Millionen Menschen ein Leben und Arbeiten außerhalb der Erde möglich wird.

fek