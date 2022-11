Versicherungsriese Allianz überrascht Aktionäre mit starkem Gewinnplus

Die Allianz erfreut ihre Aktionäre: Umsatz und vor allem Gewinn steigen kräftig, zudem kündigt der Versicherungsriese neue Aktienrückkäufe an. Das Papier zieht an der Börse kräftig an.