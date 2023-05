Ähnlich war es nach Angaben des Experten von der Dekabank mit den Rohstoffaktien: "Starke Anstiege in den Rohstoffpreisen hatten die Gewinne der Unternehmen im Rohstoffsektor stark ansteigen lassen", sagt er. "Allerdings haben sich die Preise für Rohstoffe mittlerweile deutlich gedreht, was perspektivisch auch die Analysten zu einer Abwärtsrevision der Gewinnerwartungen veranlassen dürfte." Zudem belaste die Möglichkeit einer stärker als erwarteten Rezession in den kommenden Monaten die Unternehmen.

Die entscheidende Frage lautet allerdings: Haben die Aktien, die die Kursrallye bis dato nicht mitgemacht haben, das Zeug zum Aufholen? Stehen in diesen Branchen in den kommenden Monaten also womöglich Kursgewinne an?

Wann kommt das Comeback der Substanzwerte?

Es liegt auf der Hand, dass es darauf keine einfache Antwort geben kann. Möglich sind bestenfalls grundsätzliche Überlegungen, etwa über generelle Trends an der Börse. Wie manager magazin kürzlich bereits ausführlich berichtete , sehen einige Experten den Beginn eines Comebacks der Substanztitel. Das sind die Aktien großer Unternehmen mit starker Marktposition, hohen Margen und stetigen Gewinnen. Lässt sich für solche Papiere noch dazu eine signifikante Unterbewertung am Aktienmarkt feststellen, erfüllen sie die Definition des Value-Investings.

Die US-Vermögensverwalter AQR oder J.P. Morgan Asset Management etwa machen in großen Analysen einen nachhaltigen Trendwechsel von Growth- zu Value-Aktien aus . In der Branche der Energieversorger etwa, die zu den größten Nachzüglern der vergangenen Monate zählt, könnten sich bei genauer Analyse durchaus Aktien finden, die in dieses Schema passen.

Ebenfalls möglich erscheinen Überlegungen über wirtschaftliche Entwicklungen und deren Auswirkungen auf bestimmte Unternehmen und Wirtschaftszweige. Zum Beispiel bei Immobilienaktien. "Jetzt, da der Zinserhöhungszyklus kurz vor seinem Ende steht, sollte hier eine Stabilisierung möglich sein", sagt Experte Schallmayer. "Immobilienaktien haben bereits sehr kräftig korrigiert. Hier ist auf mittlere Sicht eine Stabilisierung und auf längere Sicht eine Wertaufholung zu erwarten."