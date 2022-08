Unruhige Börse So finden Anleger krisenfeste Aktien

Die Frage ist: Ist die Geo Group ein gutes Investment für kritische Börsenzeiten?

Michael Burry (51) scheint das zu glauben. Der Arzt und Investor aus den USA, der in der Finanzkrise 2008 mit erfolgreichen Wetten gegen den US-Hypothekenmarkt berühmt wurde, sorgte in den vergangenen Tagen einmal mehr für Schlagzeilen. Auf Twitter wetterte Burry gegen Optimisten, die die sommerlichen Kursgewinne an der Börse für nachhaltig halten. Um mehr als 20 Prozent ist die US-Technologiebörse Nasdaq seit ihrem Tiefststand inzwischen wieder gestiegen. Laut Definition befindet sie sich damit in einem Bullenmarkt – doch genau das hält Burry für Unsinn. Ähnliche Bullenfallen habe es allein seit dem Jahr 2000 an der Nasdaq siebenmal gegeben, schrieb der Finanzexperte in einem Tweet, den er seiner Gewohnheit entsprechend inzwischen wieder gelöscht hat.