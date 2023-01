Optimismus für Geldanleger "Vielleicht findet die Rezession gar nicht statt"

Selten herrschte unter Ökonomen so viel Pessimismus wie derzeit. Anlageprofi Demir Bektić blickt weniger trübe in die Zukunft: Im Interview sagt er, warum Investoren auch 2023 Chancen an der Börse haben – und welche.

Das Interview führte Christoph Rottwilm