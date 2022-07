Was hat Sie in den ersten Tagen am meisten beschäftigt?

Da gab es positive und negative Aspekte. Negativ ist natürlich, dass die Lage in Europa mit Russlands Angriffskrieg in der Ukraine und einem möglichen Gaslieferstopp sehr angespannt ist. Auf der anderen Seite – und das ist für uns ein wenig Glück im Unglück – hatten wir die aktuelle Verschlechterung der Gemengelage in einem Risikoszenario schon eingeplant. Demzufolge konnte der Dax bis 12.500 Punkte fallen, und genau dieses Szenario ist in der laufenden Woche eingetreten.