Optimisten vor: An der Börse haben am Montag die Bullen die Oberhand.

Mit Erleichterung reagieren Anleger auf den Ausgang der Europawahl. Rechtspopulistische Parteien hätten nicht so stark abgeschnitten wie gedacht, sagten Börsianer. Eine Blockade des Europäischen Parlaments sei nicht zu befürchten. Der Dax Börsen-Chart zeigen legte zur Eröffnung am Montag 0,6 Prozent auf 12.085 Punkte zu.

Zu den größten Gewinnern gehörten die Autobauer BMW Börsen-Chart zeigen, Daimler Börsen-Chart zeigen und Volkswagen Börsen-Chart zeigen, deren Aktien sich um bis zu 2,1 Prozent verteuerten. Sie profitierten Experten zufolge von der allgemeinen Fusionsfantasie in der Branche, nachdem die Konkurrenten Fiat Chrysler Börsen-Chart zeigen und Renault Börsen-Chart zeigen ihre Pläne für einen Zusammenschluss bestätigt hatten. Fiat-Aktien schnellen in den ersten Minuten um 19 Prozent in die Höhe. Für Renault konnte zunächst kein Aktienkurs ermittelt werden.

Von den Europawahlen am Wochenende gehen offensichtlich keine größeren Belastungen für die Börsen aus. Zwar hätten die Volksparteien vielerorts an Stimmen eingebüßt, der von einigen erwartete deutlichere Rechtsruck sei aber ausgeblieben, so ein Händler. Deutliche Zugewinne verbuchen nach ersten Trends vor allem Liberale und Grüne.

In Frankreich und Italien gehen rechte Parteien zwar voraussichtlich als Sieger hervor. "Trotz dieser Zugewinne am rechten Rand stellen aber nach wie vor überwiegend pro-europäische Kräfte die Mehrheit im EU-Parlament", kommentierte dies die LBBW. Zudem hätten die rechtspopulistischen Parteien in der Vergangenheit selten Einigkeit in ihrem Abstimmungsverhalten gezeigt.

Allgemein droht es ein impulsarmer Handelstag zu werden, da die Tagesagenda kaum etwas hergibt, zumal die für das Geschehen an den Finanzmärkten besonders wichtigen Börsen in London und New York am Montag wegen Feiertagen geschlossen bleiben. Laut Analyst Michael McCarthy vom Broker CMC Markets dürfte das deutsche Aktiengeschäft darum von deutlich geringeren Börsenumsätzen geprägt sein, was allerdings hier und dort zu Kursausschlägen führen könnte.

Dax Realtime: Sehen Sie hier Dax, Dow und andere Indizes in Echtzeit

Eine Übernahme vollziehen kann die Indus Holding Börsen-Chart zeigen. Die Beteiligungsgesellschaft kauft fast 90 Prozent der Anteile an der Firma Mesutronic, einem Technologieanbieter für Metall- und Fremdkörperdetektion, der 2018 einen Jahresumsatz von mehr als 24 Millionen Euro erzielte. Die Indus-Aktie notierte vorbörslich 0,6 Prozent höher.

Aktien von Siltronic sind ansonsten einen Blick wert wegen einer Analystenstimme: Das Bankhaus Lampe hat zu den Papieren in einer ersten Bewertung eine Kaufempfehlung ausgesprochen, vorbörslich geht es hier um 2,3 Prozent hoch. Mit einem Kursziel von 101 Euro sehen die Experten bei dem Waferhersteller ein Kurspotenzial von mehr als der Hälfte.

Der Euro ist am Montag zunächst kaum durch den Ausgang der Europawahl bewegt worden. Im Vergleich zum US-Dollar legte er am Morgen etwas auf 1,1210 Dollar zu. Am Devisenmarkt war die Lage zum Wochenstart generell ruhig. Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte den Referenzkurs des Euro am Freitagnachmittag auf 1,1187 Dollar festgesetzt.

cr/dpa-afx