Wenn Analysten von einem "Blutbad" sprechen, ist das nie gut. So war es beim spektakulärsten Börsenabsturz dieser Woche: Der niederländische Zahlungsdienstleisters Adyen hat nach überraschend schlechten Geschäftszahlen am Mittwochabend insgesamt mehr als 20 Milliarden Euro an Wert verloren. Die zweitteuerste Aktie aus dem Eurostoxx50, in dem die 50 wertvollsten Unternehmen des Kontinents versammelt sind, hatte bereits am Donnerstag rund 40 Prozent ihres Werts verloren; am Freitag ging es zeitweise um weitere gut 5 Prozent nach unten. Das Papier war zeitweise nicht mal mehr 850 Euro wert.