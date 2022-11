"Insolvenz wäre deutlich teurer"

Verwaltungsratschef Stefan Kirsten (61) sprach am Wochenende dennoch von einem "Befreiungsschlag". "Ein Insolvenzverfahren wäre deutlich teurer gewesen", so Kirsten in einer Telefonkonferenz. Mit der Einigung sei die Adler Group stabilisiert und ihre Finanzierung zumindest bis Mitte 2025 gesichert. Die Lage wäre sonst existenzbedrohend geworden.

Für den Plan braucht das Unternehmen allerdings noch die Zustimmung von insgesamt 75 Prozent der Anleihegläubiger, bei der vorläufigen Einigung sind erst 45 Prozent im Boot. Sie soll bis spätestens März vorliegen. Der Konzern hat Anleihen über 3,2 Milliarden Euro im Markt, einschließlich Wandelanleihen und Bankkrediten ist Adler mit 6,9 Milliarden Euro verschuldet.