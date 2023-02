Verluste in Asien

Die wichtigsten Aktienmärkte in Asien haben am Freitag überwiegend nachgegeben. Die Aussicht auf weiter steigende Leitzinsen in den USA dämpfte die Stimmung der Anleger. In Tokio schloss der Nikkei 225 mit einem Plus von 0,3 Prozent etwas höher. Verluste von 0,8 Prozent verzeichnete hingegen zuletzt der CSI-Index mit den 300 wichtigsten Werten der Börsen Shanghai und Shenzhen. Der Hongkonger Hang-Seng-Index büßte 1,9 Prozent ein.

Bitcoin steigt weiter an

Die Digitalwährung Bitcoin hat ihren Erholungskurs der letzten Wochen fortgesetzt und notierte zuletzt bei 20.396 US-Dollar. Im November 2022 war die Währung unter dem Eindruck des Zusammenbruchs der Kryptobörse FTX von über 21.000 US-Dollar auf rund 16.000 US-Dollar eingebrochen. Ein Jahr zuvor erreichte der Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar.