Rorsted in Rekordlaune

Erst Henkel, nun Adidas: Keinem Manager gelingt es in Deutschland derzeit besser als Kasper Rorsted, Konzerne zu optimieren und so ihren Wert enorm zu steigern.

Der Höhenflug setzt sich fort: Aktien von Adidas Börsen-Chart zeigen haben am Dienstag ein Rekordhoch erreicht und sind über die Marke von 315 Euro gestiegen. Damit stiegen sie an die Spitze des Dax, während der Sportartikelhersteller Puma Börsen-Chart zeigen ebenfalls auf ein Rekordhoch und an die Spitze des MDax Börsen-Chart zeigen stürmte.

Rückenwind erhielten beide Kurse von nach oben geschraubten Kurszielen der US-Investmentbank Goldman Sachs. Diese sieht nun für Adidas-Aktien ein Aufwärtspotenzial von weiteren rund 10 Prozent (Kursziel 350 Euro) und für Puma sogar von fast 20 Prozent. Bei beiden Titeln argumentierte Goldman-Analyst Richard Edwards vor allem mit großen Wachstumschancen im Großhandel außerhalb Asiens. Hier winkten 2020 rege Aufträge, so der Analyst von Goldman Sachs.

Adidas-Chef Rorsted: Meine sechs Erfolgsprinzipien

Adidas-Chef Rorsted hatte bereits Ende 2019 der Aktie weiteren Schwung verliehen, indem er die dritte Tranche eines bis zu einer Milliarde Euro schweren Aktienrückkaufprogramms ankündigte. Ein Großteil der Aktien werde eingezogen - was der Kurspflege dient, denn der Gewinn des Sportartikelriesen verteilt sich dann auf weniger Aktien.

Und der Chef hat ehrgeizige Ziele: Seit Kasper Rorsted (57) vor drei Jahren den Vorstandsvorsitz bei Adidas Börsen-Chart zeigen übernommen hat, ist der Börsenwert des Sportartikelkonzerns um mehr als 25 Milliarden Euro gestiegen. Weil das auch in guten Börsenzeiten außergewöhnlich ist, hat eine prominent besetzte Jury von manager magazin den Dänen zum Manager des Jahres 2019 gekürt. "Das Wichtigste an einer Strategie ist, dass sie auch umgesetzt wird", sagt der Adidas-Chef im ausführlichen Gespräch mit dem manager magazin zu seinem Führungsstil.

Seiner Ansicht nach steckt in einem Unternehmen immer Verbesserungspotenzial, das sich durch mehr Tempo, bessere Abläufe, bessere Organisation und striktere Kostendisziplin heben lässt. Um dieses Potenzial zu heben, führt er mit strikten Ergebnisvorgaben. Erfüllen Führungskräfte seine Erwartungen nicht, tauscht er sie schnell wieder aus.

Das gilt auch für Vorstände, die er selbst erst kurz zuvor befördert hat. Als Anfang des Jahres deutlich wurde, dass Adidas die Nachfrage nach bestimmten Textilien in Nordamerika massiv unterschätzt hatte, musste der zuständige Vorstand Gil Steyaert (57) - den Rorsted keine zwei Jahre zuvor in den Vorstand geholt hatte - gehen. Für Rorsted ist das eine Frage des Prinzips: "Wenn ein Manager einen Fehler macht, der die Firma 200 bis 400 Millionen Euro Umsatz kostet, muss das Folgen haben - und für Topleute gilt das noch mehr als für andere Manager", sagt Rorsted.