Zum Thema gestiegene Lagerbestände schrieb Christian Salis von Hauck Aufhäuser Investment Banking: Erst kürzlich sei in einer Warnung der US-Konkurrentin Nike klar geworden, dass erhöhte Lagerbestände die Profitabilität auf dem globalen Sportbekleidungsmarkt beeinträchtigten. Adidas sei aber auch mit unternehmensspezifischen Problemen konfrontiert, etwa einem Innovationsstillstand. Mit dem Problem hoher Lagerbestände kämpfen indes nicht nur Sportartikelhersteller, sondern auch Online-Modehändler wie About You oder Zalando. Sie haben in der Euphorie viel Ware eingekauft und leiden nun unter vollen Lagern und Kaufzurückhaltung der Kunden.