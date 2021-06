Online-Modehändler About You bei Börsengang mit vier Milliarden Euro bewertet

Den Vergleich mit dem Wettbewerber Zalando mag Tarek Müller nicht. Auch ist sein Modehändler About You an der Börse nur einen Bruchteil des Dax-Kandidaten wert. Müllers Wachstumspläne sind gleichwohl ehrgeizig.