US-Dominanz an den Börsen Google-Mutter Alphabet ist mehr wert als alle Dax-Konzerne

Was für ein Börsenjahr! An der New Yorker Börse herrscht angesichts der satten Kurszuwächse gute Stimmung. Rund 28 Prozent legte der S&P 500 in diesem Jahr zu, um ebenfalls rund 28 Prozent kletterte der Technologieindex Nasdaq 100. Der deutsche Leitindex Dax brachte es auf knapp 16 Prozent.

Foto: Richard Drew/ DPA