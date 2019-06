Drilisch-Zentrale in Maintal (Hessen): Die Aktie legt nach Beendigung der 5G-Auktion bis zu 16 Prozent zu

Das Ergebnis der Mobilfunkauktion hat Feierlaune an der Börse aufkommen lassen. Die Aktien von 1&1 Drillisch Börsen-Chart zeigen schnellten zeitweise mehr als 16 Prozent nach oben und waren damit mit Abstand Spitzenreiter im MDax Börsen-Chart zeigen. Die Titel der Muttergesellschaft United Internet Börsen-Chart zeigen schafften ein Plus von bis zu 9,2 Prozent. "Die Auktion ist zu Ende gegangen, das feiern alle", sagte ein Händler. Allerdings seien gerade die Drillisch-Papiere zuletzt stark unter Druck gewesen.

Drillisch hatte erstmals bei einer Auktion teilgenommen und legte für 70 Megahertz knapp 1,1 Milliarden Euro auf den Tisch. Das Unternehmen räume damit alle Zweifel aus dem Weg, sein Geschäft auszubauen und zu einem Mobilfunknetzbetreiber zu werden, schrieben die Analysten von Hauck & Aufhäuser. Zwar dürften die nötigen Investitionen zunächst das Ergebnis belasten. Langfristig könne Drillisch aber so von künftigen Wachstumschancen im Zusammenhang mit dem 5G-Netzwerk profitieren.

Bei den anderen erfolgreichen Bietern fielen die Gewinne geringer aus: Die Papiere von Telefonica Deutschland (O2) Börsen-Chart zeigen legten bis zu 4,2 Prozent zu, die Aktien der Deutschen Telekom Börsen-Chart zeigen knapp ein Prozent, die Vodafone-Titel Börsen-Chart zeigen 1,3 Prozent.

Die 5G-Auktion war am Mittwoch nach 52 Tagen und 497 einzelnen Bieterrunden zu Ende gegangen. Insgesamt gaben die vier Teilnehmer mehr als 6,5 Milliarden Euro aus, das ist deutlich mehr als erwartet. Neueinsteiger als Netzbetreiber ist Drillisch - künftig wird es in Deutschland also Funkmasten von vier und nicht nur von drei Unternehmen geben.

Das Kürzel 5G steht für die 5. Mobilfunkgeneration. Der Standard ist der Nachfolger von 4G, auch LTE genannt. 5G ist wesentlich schneller im Download und verfügt über eine geringere Reaktionszeit (Latenz) - Daten werden praktisch in Echtzeit verarbeitet.

mg/rtr