Während die Staaten Blackrock kritisieren, werfen Umweltschutzgruppen dem weltgrößten Vermögensverwalter vor, sich nicht genug für eine Energiewende einzusetzen. Konzern-Chef Larry Fink (69) erklärte vergangene Woche, er werde inzwischen von links und rechts gleichermaßen angegriffen: "Also mache ich irgendwas richtig."

"Die Aktionen einiger Beamter sorgen für Schlagzeilen in den Medien, sie spiegeln aber nicht die Gesamtheit der Investitionsentscheidungen unserer Kunden wider", ergänzte ein Blackrock-Sprecher am Dienstag und fügte hinzu, dass das Unternehmen in diesem Jahr 248 Milliarden Dollar an neuen langfristigen Nettovermögenswerten von Kunden erhalten habe.