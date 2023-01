Profitiert hat der Kryptomarkt in den vergangene Wochen vor allem von der allgemein besseren Stimmung an den Finanzmärkten. Die US-Notenbank Federal Reserve (Fed) hatte zuletzt signalisiert, die Zinsen nicht mehr ganz so stark anzuheben wie zuvor. Laut Vizechefin Lael Brainard (61) steigen die Chancen für eine sanfte Landung der US-Wirtschaft, eine Rezession könnte womöglich vermieden werden. Auch der für seine straffe geldpolitische Haltung bekannte Fed-Direktor Christopher Waller (64) hatte sich jüngst für einen moderaten Umfang der Zinserhöhungen ausgesprochen und erklärt, er halte die US-Zinspolitik inzwischen für "fast ausreichend restriktiv". Die Inflationsrate in den USA ist im Dezember zum sechsten Mal in Folge gesunken und liegt nun bei 6,5 Prozent.