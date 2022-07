Die Markets in Crypto Assets (MiCA) genannte Regelung soll grob Ende 2023 in Kraft treten. Kryptowährungen sind gegenwärtig kaum reguliert. Insbesondere in den USA und Großbritannien gibt es trotz einer vergleichsweise weiten Verbreitung keine strengen Vorschriften. Der Zusammenbruch von gewissen Digitalwährungen wie TerraUSD hat den Markt zuletzt wieder in die Schlagzeilen gebracht. Am Donnerstagabend lag der Kurs von Bitcoin unter 19.000 Dollar nach einem Jahreshoch von 48.234 Dollar im März.