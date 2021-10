Krypto-ETF treibt Kurse Erster an Bitoin gekoppelter Indexfonds an der Wall Street gestartet

Für Fans der Kryptowährung Bitcoin ist es ein wichtiger Tag. Seit Dienstag wird ein ETF, das an die Kursentwicklung des Bitcoin gekoppelt ist, an der New Yorker Börse gehandelt. Der so genannte Bito-Fonds legte gleich zum Start deutlich zu, denn die Kryptowährung nähert sich ihrem Rekordhoch.