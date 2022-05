Kurssturz von Bitcoin, Ethereum und Co: Die weltweit bekannteste Digitalwährung Bitcoin hat in der Nacht zum Donnerstag ihren Kurssturz beschleunigt und ist unter die Marke von 28.000 US-Dollar gefallen. Damit hat Bitcoin binnen einer Woche rund ein Drittel an Wert verloren und notiert inzwischen auf dem tiefsten Niveau seit Dezember 2020. Auch andere Kryptowährungen wie Ether stürzten ab.

Die Aussicht auf weiter steigende Zinsen treiben Investoren in Scharen aus Kryptowährungen. Im November vergangenen Jahres hatte Bitcoin noch ein Rekordhoch von 69.000 US-Dollar erreicht. Seitdem hat sich die Bewertung mehr als halbiert.