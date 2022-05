Für Investoren am Kryptomarkt sind zweistellige Kursschwankungen binnen eines Tages normal. Doch was Krypto-Anleger in den vergangenen Wochen erlebt haben, dürfte auch ihren stresserprobten Nerven zusetzen. Die weltweit größte und bekannteste Kryptowährung Bitcoin hat ihren Kursrutsch in dieser Woche beschleunigt und fiel zeitweise bis auf 27.000 US-Dollar: ein Verlust von mehr als 50 Prozent gegenüber dem Rekordhoch aus November 2021. Die Marktkapitalisierung sämtlicher Kryptowährung ist in diesem Zeitraum von drei Billionen Dollar auf rund eine Billion Dollar geschmolzen.

Wer in die Aktie der weltgrößten Krypto-Börse Coinbase investiert hat, erlebte einen solchen Kurssturz im Zeitraffer: Vor einer Woche notierte die Coinbase-Aktie noch bei 102 US-Dollar und fiel am Donnerstag zeitweise deutlich unter die Marke von 50 Dollar. Insgesamt 50 Prozent Wertverlust binnen fünf Handelstagen. Seit dem Rekordhoch von Mitte November, als Coinbase im Gleichschritt mit der Bitcoin-Rallye bis auf 350 US-Dollar stieg, hat das Unternehmen mehr als 80 Prozent an Wert verloren.

Am Freitag setzten sowohl Coinbase wie auch die meisten Kryptowährungen wie Bitcoin und Ether zu einer Erholung an und legten wieder zweistellig zu. Spekulative Investoren hoffen auf eine Gegenreaktion nach dem Ausverkauf und steigen schrittweise wieder ein. Doch die Frage bleibt: Wie kann das sein? Lässt sich der rasante Absturz allein dadurch erklären, dass Anleger deutlich steigende Zinsen erwarten und deshalb ihre Risikoanlagen reduzieren?

Die Zinserhöhungen der US-Notenbank Fed, die weiterhin hohe Inflation und steigende Zinserwartungen der Anleger sind wichtige Faktoren dafür, dass Anleger ihre Investitionen im spekulativen Kryptomarkt reduzieren. Doch in dieser Woche kamen noch zwei weitere Faktoren hinzu, die für helle Aufregung am Markt gesorgt haben.