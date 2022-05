Wohl doch nicht so stabil Kursrutsch von "Stablecoin" TerraUSD macht Krypto-Anleger nervös

Der Kursverfall einer bislang wenig bekannten Cyber-Devise versetzt die Kryptobranche in Aufregung. Die Währung TerraUSD, deren Kurs angeblich eins zu eins an den US-Dollar gebunden sein sollte, stürzte in den vergangenen Tagen zeitweise um rund 70 Prozent ab. Der Ruf der "Stablecoins" ist erschüttert.