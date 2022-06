Bitcoin fällt erstmals unter 25.000 US-Dollar

Die Zinserhöhungen in den USA und eine stärkere Regulierung haben Kryptowährungen in den vergangenen Monaten unter Druck gesetzt. Mitte Mai erschütterte ein Kurseinbruch bei der Cyberdevise TerraUSD die Kryptobranche. Die Turbulenzen um Celsius Network und die Furcht vor kräftigen Zinserhöhungen in den USA im Zuge neuer Inflationsdaten in Rekordhöhe setzten Bitcoin & Co. am Montag unter Druck.

Der Bitcoin fiel erstmals seit Dezember 2020 wieder unter die Marke von 25.000 US-Dollar. Die älteste Cyberdevise rutschte in der Spitze um fast 15 Prozent auf 24.888 US-Dollar ab. Zuletzt notierte der Bitcoin auf Coinbase bei 24.354 US-Dollar. Für Ethereum ging es noch deutlicher bergab. Die Kryptowährung notierte mit 1225 US-Dollar zeitweise rund 22 Prozent niedriger.